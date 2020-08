: con l'aggiunta di undici nuovi campioni del passato (e la rimozione dell'ex portiere di Arsenal e Milan), saranno 100 infatti le leggende presenti nel nuovo titolo calcistico di EA SPORTS. Da, passando per, undici nomi che accendono i ricordi dei più nostalgici,Dal punto di vista dei pro-gamer, di fatto, solo tre di queste Icon sono certe di trovare posto nelle formazioni:davanti,vista l'assenza di leggende di ruolo come terzini mancini (solo Roberto Carlos in fifa 20). Non è detto però che siano gli unici, in attesa di scoprire i valori effettivi delle carte destano curiosità i nomi di, mentre campioni del calibro dirischiano di essere penalizzati per statistiche di velocità e fisico.Phillip LahmSamuel Eto'oNemanja VidicBastian SchweinsteigerDavor SukerAshley ColeFernando TorresFerenc PuskasXaviPetr ČechEric Cantona