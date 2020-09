​Fifa 21 supera quota 100 Icon e ora sono stati svelati i valori generali delle nuove leggende che EA SPORTS ha aggiunto alla sua collezione su Ultimate Team. Domina tutti Ferenc Puskas con 94 di valutazione generale, seguito da The King Eric Cantona, che nella sua versione migliore raggiunge un overall di 93, come l'ex Barcellona Xavi. Tallona a breve distanza l'ex blaugrana e Inter Samuel Eto'o con 92.



LE NUOVE ICON



Eric Cantona (AT): 88 - 90 - 93

Petr Cech (POR): 86 - 88 - 91

Ashley Cole (TS): 85 - 87 - 89

Samuel Eto'o (ATT): 87 - 90 - 92

Philipp Lahm (TS - CDC - TD): 87 - 89 - 91

Ferenc Puskas (AT - ATT - AT): 89 - 92 - 94

Bastian Schweinsteiger (ES - CC - CC): 87 - 87 - 91

Davor Suker (ATT): 85 - 87 - 90

Fernando Torres (ATT): 85 - 88 - 91

Nemanja Vidic (DC): 85 - 88 - 90

Xavi Hernandez (CC): 88 - 90 - 93