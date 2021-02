Ci siamo, l'attesa è finita: la Fifa eClub World Cup entra nel vivo. Domani, mercoledì 24 febbraio, avrà inizio la fase finale del Mondiale per Club di Fifa 21, il torneo per team eSports più importante della stagione competitiva, che vedrà ben quattro squadre italiane in corsa: Inter (Team Hmble), Genoa, Monza e Mkers.



L'evento si svolgerà su cinque giorni, dal 24 al 28 febbraio, con 42 team in gioco (dai 336 partecipanti alle qualificazioni) e un montepremi di 350mila dollari. L'Inter giocherà in Zona 5, mentre Genoa, Monza e Mkers si scontreranno in Zona 4.



Ecco tutte le zone e le squadre partecipanti:





ZONA 1

Atlantide Wave, Dire Wolves, Team FW AU, Melbourne City Esports



ZONA 2

GBX Esports Team, Blue United eFC, WICKED ESPORTS, Kashima Antlers



ZONA 3

Goliath Gaming, 25eSports, Tuwaiq eSports Club, Al-Nassr FC



ZONA 4

Astralis, AC Monza Team Esports, Mkers, Riders, Wisla All in Games Krakow, FC Schalke 04, Mav3ricks MM Gaming Club



ZONA 5

DUX Latam, Netshoes E-Sports, ESL Torneios Online



ZONA 6

Chivas esports, Complexity Gaming, New York City Esports, SB18 Esports