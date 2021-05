Sabato la finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea, ma domani si decide il titolo virtuale: venerdì 28 maggio va in scena la Fase finale della eChampions League su Fifa 21, torneo disputato esclusivamente su PlayStation. E in gioco c'è anche l'Italia: il player del Monza (gestito da Pro2Be Esports) Raffaele 'ErCaccia' Cacciapuoti, dopo la top 4 alla FIFAe Club World Cup, parte dai quarti di finale dove affronterà il turco 'Kaan' del team Digital Athletics; in caso di successo se la vedrà poi in semifinale con Lucio 'HHezerS' Vecchione dei Mkers, team italiano che si sta imponendo costantemente come una delle realtà più competitive a livello internazionale. I Mkers portano alla Fase finale anche Oliver 'Oliboli' Uttgren che, in semifinale, affronterà il vincitore tra 'Neat' e 'OliverNoleReal.