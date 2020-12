Over 480 teams on the Road to the #FIFAeClubWorldCup 2021



, il mondiale per club di Fifa 21 e parte del circuito delle Global Series. Come comunicato dalla Fifa in una nota ufficiale, la crescita dell'evento rispetto alla scorsa stagione è stata mostruosa:. In corsa tanti big club europei, in Italia ancheconcon, società estere come il due volte campione Brondby e team privati come quelli R10 (), Falcons () e i campioni in carica, di proprietà diBale.L'evento, causa pandemia Covid-19, si svolgerà interamente in remoto e le 480 squadre iscritte saranno divise in sei zone server, da ognuna delle quali emergerà un solo vincitore.I Qualifiers avranno tre fasi e il kick-off del round di pre-qualificazione ha preso il via il 3 dicembre: da lì la qualificazione vera e propria (il migliore club piazzato al round finale andrà direttamente alla fase finale della eClub World Cup) e i playoff, che determineranno su 150 team partecipanti i migliori di ogni zona, che andranno poi alla finale.