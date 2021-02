. Lo scorso 16 febbraio, in diretta su Twitch, sono stati sorteggiati i quattro gironi della Regular Season. Sarà questo il punto di partenza:. In questa fase della competizione i club potranno quale tra i diversi player dovrà disputare i singoli match.A partire dai Playoff invece, le squadre sceglieranno un solo giocatore, che sarà chiamato a continuare la competizione da solo.Al termine della Regular Season le tre migliori squadre di ogni girone accederanno al Winner Bracket, con la possibilità di approdare alle Final Eight. In caso di sconfitta affronteranno le restanti squadre nel Loser Bracket in match ad eliminazione diretta. Le migliori otto accederanno alle Finali di metà maggio.