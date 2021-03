Dopo la prima posizione conquistata dalla Fiorentina Esports nel girone A, nella giornata di ieri si è concluso anche il. Le prestazioni dihanno permesso ai sardi di ottenere la prima posizione. La compagine rossoblù era una delle osservate speciali all’inizio della competizione: il duo formato da Dagnolf96 e Obrun2002 si è dimostrato all’altezza delle aspettative, concedendo appena 11 gol (miglior difesa del girone B)., ad una sola vittoria dalla qualificazione alle Final Eight.Secondo posto ottenuto in extremis per ilsi è dimostrato un player molto difficile da affrontare e la seconda posizione è il giusto risultato per il gioco espresso: il club giallorosso è stato quello a mettere a segno più gol, ben 20. Dopo un girone di andata chiuso da imbattuto sono arrivate le sconfitte con Cagliari Calcio Esports e Genoa Esports, ma la vittoria nell’ultimo turno contro la Sampdoria Esports permette a Danipitbull di agguantare il secondo posto.. Le due sconfitte iniziali con Cagliari Calcio Esports e Benevento Esports|UT7 condizionano il cammino dei grifoni, ma l’esperto player rossoblù si rilancia vincendo entrambi i derby con la Sampdoria Esports. Nel secondo incontro tra le due genoane decisivo un gol di Gabry nei minuti di recupero: la vittoria regala tre punti pesantissimi al Genoa Esports e condanna matematicamente la Sampodoria Esports all’ultimo posto., che chiude al quarto posto. Persono fatali le tre sconfitte nel girone di ritorno: la debacle contro il Cagliari Calcio Esports nell’ultimo match chiude definitivamente le speranze nel controsorpasso al Genoa Esports., conche ottengono una sola vittoria nel girone. Troppi i 28 gol subiti dai blucerchiati, che nel corso delle gare riescono a mettere in difficoltà gli avversari ma non ad arrivare alla vittoria. Per la Sampdoria Esports un’ultima chance ai Playoff: risalire dal Loser non sarà facile, ma i doriani hanno il dovere di provarci.Archiviati i gironi A e B,. Al termine della Fase a gironi si delineerà il quadro completo dei Playoff: da quel momento sarà vietato sbagliare. Restate sintonizzati sulle pagine di Calciomercato.com per non perdere gli aggiornamenti sulla eSerie A.