The biggest transfers of the summer are #OnesToWatch



Check out the full Team 1, available in #FUT21 Friday, 9 October pic.twitter.com/npw3BmSnEp — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) October 8, 2020

. Da oggi disponibile in tutto il mondo il nuovo titolo calcistico di EA SPORTS, già provato tramite EA Play da oltre 3,6 milioni di fan e che offre varie modalità di gioco per gli appassionati: dalla classica Carriera al calcio di strada di VOLTA FOOTBALL, dalle nuove modalità online fino al celebreE propriomette già a disposizione dei gamer diverse carte speciali. Al di là delle versioni IF nelle prime Team of the week, arriva anche la prima squadra deicon i più grandi trasferimenti dell'ultimo mercato. E accanto ac'è spazio anche per la Serie A: presenti i rinforzi di, senza dimenticareche ha lasciato gli azzurri per l', centrocampista delottenibile tramite SBC.Luis Suarez 88 - ATT (Atletico Madrid)Timo Werner 85 - ATT (Chelsea)Hakim Ziyech 85 - COC (Chelsea)Alex Telles 84 - TS (Manchester United)Thomas Partey 84 - CC (Arsenal)Gareth Bale 83 - AD (Tottenham)Martin Odegaard 83 - COC (Real Madrid)Allan 83 - CC (Everton)Achraf Hakimi 83 - ED (Inter)Viktor Osimhen 79 - ATT (Napoli)Nathan Aké 79 - DC (Manchester City)