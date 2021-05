In attesa della finale di Champions League prevista per questa sera, nella giornata di ieri si è disputata la Fase Finale della: il torneo, giocato solo su, ha avuto inizio lo scorso febbraio con la prima fase di qualificazione seguita da una seconda tappa che ha portato i migliori 32 player europei a contendersi l’opportunità di arrivare sul tetto d’Europa. Soltanto in 8 hanno preso parte alla fase conclusiva della competizione, con due player italiani arrivati fino in fondo.(gestito da Pro2Be Esports),. Dopo essere stato eliminato da Oliver "OliBoli" Uttgren dei Mkers nel terzo turno di Winner Bracket, Raffaele è riuscito a superare cinque turni di Loser eliminando player del calibro di Yago Fawaz (KRU Esports) ed Ethan Higgins. Partita dopo partita ErCaccia ha dimostrato tutto il suo valore conquistando laOltre ad essere un astro nascente nel competitive di Fifa, Nielsen è anche considerato un grande prospetto nel mondo del calcio: attualmente è sotto contratto con la formazione under 19 del Vejle Boldklub, squadra militante nella massima serie danese.Ottimo risultato anche per. I due player deichiudono rispettivamente Top 6 e Top 4, eliminati entrambi proprio da ErCaccia:Ennesima prova di valore da parte dei player italiani, che torneo dopo torneo hanno dimostrato di poter competere alla pari con tutti gli altri player europei. L’Italia può guardare con fiducia ai prossimi Regional Playoff, in attesa della FIFAe World Cup e della FIFAe Nations Cup.