Tanto eSport nell’ultimo weekend, con l’inizio del. Su PlayStation a sfidarsi sono stati in 1.024 (il numero massimo consentito), nel torneo su Xbox invece in 663. Nel secondo dei cinque eventi europei previsti nellei pro-player partecipanti hanno avuto la possibilità di ottenere Pro Points, utili a scalare posizioni nel. Si tratta di una classifica regionale che permetterà, alla fine dei cinque Qualifier, di strappare il pass per il: sarà questo il culmine della stagione competitiva, in attesa di scoprire maggiori dettagli sulla FIFA eWorld Cup.Il format dell’evento di qualifica scelto è stato quello del. Alla prima sconfitta ottenuta nel Winner Bracket, si ha una seconda ed ultima possibilità nel Loser Bracket: in base al piazzamento finale si ottengono Pro Points. I migliori sei del torneo di PlayStation ed i sei del torneo Xbox (due dal Winner Bracket e quattro dal Loser) hanno avuto accesso allaSono stati numerosi i pro-player italiani coinvolti, ma. HHezers si è posizionato tra i migliori sei grazie alle importanti vittorie arrivate contro Fouma, pro player di Atlantide Wave, Mert "iMertAL" Altintop dei Futbolist e AAygun del PSV. L’unica sconfitta nei due giorni di torneo è arrivata nel match finale contro Tom Lees degli Hashtag United, che tuttavia non ha impedito a Lucio il passaggio alla fase finale.Ottime prestazioni anche per tanti altri italiani: su tutti Francesco(Top 8),(Top 12),(Top 16) e(Top 16). Insieme a Lucio "HHezerS" Vecchione, alla fase finale del torneo PlayStation ci saranno anche Unsal (Bundled), Tom Leese (Hashtag), Javier "JRA" Romero (Falcon), Denis (FC Heidenheim 1846 Esports) e Adriman (DUX Gaming). Su Xbox invece Mattias Tolinsson (IFK Göteborg Esport), DullenMike (NEO), Colin Dekkers, NEissat (NOM Gaming), Mino (Grizi Esport) e Mustafa "xMusti19" Cankal (FC St. Pauli Esports).