Nuova settimana e nuova) sue nella top 11 dic'è ancora spazio per la Serie A:con 86 di valutazione generale tiene il passo dei grandi centrocampisti europei, da Kimmich (il migliore di questa settimana con 89 di overall) a David Silva (87) e Valverde (85), mentre(83) si impone come miglior attaccante con Zaha (85) e Ings (83). Brilla anche(82), tra i pali trova spaziocon 81 di valutazione generale.