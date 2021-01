Some thrilling Playoffs matches we had yesterday, and we now have the last 14 qualified teams from Zone 4!



, l’ultimo ostacolo per raggiungere la fase finale del Mondiale per Club. Si tratta della competizione annuale dedicata ai team eSports, nella quale i player si danno battaglia vestendo i colori del proprio club. Alla fine dei quattro turni di qualificazioni online,: dopo prestazioni di altissimo livello durante le qualificazioni, con appena due sconfitte in diciotto match, Michele “AngryxMiche” Tangredi e Antonio “Santill1” Santillo perdono il round decisivo per raggiungere la fase finale.Sorte diversa per gli altri quattro team italiani rimasti in gara:riescono a qualificarsi per l’eClub World Cup 2021! I Mkers, con Daniele “Prinsipe” Paolucci e Oliver “Oliboli” Uttgren, confermano l’ottimo stato di forma battendo i North e il Team Vitality.Biancorossi e grifoni si sono saputi imporre al cospetto di team di livello assoluto come Futbolist, Bundled ed Ellevens., qualificata nel torneo del Sud America. Grande risultato per gli Hmble: il team eSports nato appena quattro mesi fa riesce a raggiungere questo importante traguardo. La coppia formata da Luca “SolaarJK” Vincelli e Tom Painter ha saputo trovare il giusto affiatamento, riuscendo ad affermarsi contro club esperti come Sporting Lisbona e Bayer Leverkusen.La fase finale dell’eClub World Cup inizierà il 24 febbraio ed avrà una durata di quattro giorni. Nel torneo europeo ci saranno due gironi da sette squadre: le migliori quattro accedono alla fase ad eliminazione diretta, fino alla finalissima del 28 febbraio. Ai vincitori andranno 27.500 dollari.L’Italia, dopo la vittoria dei Mkers nel primo Qualifier europeo ed il trionfo di HHezerS nel secondo Qualifier europeo, porta ben quattro team (su quattordici) al Mondiale per Club: ennesima dimostrazione della crescita dei player e dei club italiani.La stagione competitiva su FIFA 21 potrebbe essere quella giusta per vedere il nostro Paese affermarsi sulla scena internazionale.