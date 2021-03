. Tra giovedì 25 e venerdì 26 si sono giocati i Playoffs, validi per accedere alla Fase Finale:. Esattamente un anno fa, infatti, il torneo organizzato presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano fu annullato a causa dello scoppio della pandemia.Dai Playoffs, un torneo a doppia eliminazione,: i giocatori si affronteranno in una Fase a gironi, prima di una nuova fase ad eliminazione che incoronerà i rappresentanti della eNazionale 2021 su PlayStation ed Xbox.Saranno in tanti a contendersi la maglia azzurra, tra giovani talenti e player affermati. Tra i volti noti troviamo(entrambi nel Monza Esports), G(Fiorentina Esports),(Mkers, vincitore del secondo EU Qualifier),(AC Milan|QLASH) e(Cagliari Esports ed Exeed). Presenti anche tantissimi altri giocatori in rampa di lancio, su tutti(AC Milan|QLASH),(Esport Empire) eSu Fifa 19, in occasione del torneo dedicato alle nazionali, le squadre partecipanti furono invitate dalla FIFA stessa senza una fase di qualificazione.. Sarà questo l’ultimo step per ottenere uno dei 24 slot disponibili per l’evento finale.La pandemia ha ostacolato la programmazione delle FIFA Global Series e per questo motivo, così come per la FIFAe World Cup, arriveranno maggiori dettagli sull’evento finale nei prossimi mesi.