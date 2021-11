Inizia la stagione competitiva sue come ogni anno al Figc concede la possibilità a tutti gli appassionati di poter. Lo scorso venerdì, infatti, si è disputata la prima delle nove tappe delle selezioni per diventare player ufficiale della. In ognuna di queste, i partecipanti si contenderanno un posto per la Fase Finale delle selezioni:Si parte subito con match da dentro o fuori, con ogni gara decisiva per il passaggio al turno successivo. Dopo il primo torneo di venerdì scorso, le qualificazioni per la Fase Finale proseguiranno il 16, il 18 e il 23 dicembre. Poi si riprenderà nel 2022 con tre tornei a gennaio (14, 27 e 28) e due a febbraio (3 e 4). Inoltre,. Il percorso alla FIFAe Nations Cup partirà proprio con i Play-In: tutte le Nazionali che nella stagione 2021 hanno preso parte alle FIFAe Nations Series saranno divise in varie zone (per poter permettere ai player di potersi collegare tra loro). Le migliori Nazionali otterranno la qualificazione diretta ai FIFAe Nations Playoffs, saltando la seconda fase denominata FIFAe Nations Online Qualifiers Main Stage. Nella fase di Main Stage le nazionali che non sono riuscite a qualificarsi durante la prima fase, si sfideranno nuovamente insieme alle nazionali che in questa stagione sono diventate membri delle FIFAe Nations Series. Durante questa fase, che si giocherà nel mese di maggio, le squadre si contenderanno gli ultimi posti per arrivare ai Playoffs. Dai FIFAe Nations Playoffs, che potrebbero giocarsi in presenza a seconda del numero di squadre partecipanti, usciranno le 23 squadre che si aggiungeranno alla nazione ospitante della FIFAe Nations Cup 2022.Il percorso per trovare i nuovi player della eNazionale di FIFA 22 si è aperto con la vittoria nel primo torneo di: il playersi imposto sunel match finale, dopo aver superatonel turno precedente. Dopo la qualificazione alla FIFAe Nations Cup della scorsa stagione, non disputata a causa delle condizioni sanitarie, i player che riusciranno a vestire la maglia azzurra saranno chiamati al difficile compito di ottenere la qualificazione anche per la prossima edizione: in bocca al lupo a tutti e sempre forza eNazionale!