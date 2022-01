E' gennaio e questo vuol dire una sola cosa per gli appassionati di Fifa 22: il momento del Team of the year (TOTY) si avvicina. Sono stati resi noti gli attaccanti candidati a entrare nella squadra dell'anno di Ultimate Team, un roster ricco di bomber di livello assoluto: da Benzema a Cristiano Ronaldo, da Haaland a Lewandowski, da Salah, Kane e Lukaku al trio Messi-Mbappé-Neymar. E ci sono anche tante conoscenze del calcio italiano: Immobile, Lautaro Martinez e Vlahovic, ma anche esterni offensivi come Chiesa e Insigne. Il 10 le votazioni, nei prossimi giorni saranno svelati anche i candidati per centrocampo, difesa e porta.







I CANDIDATI



Karim Benzema - Real Madrid

Federico Chiesa - Piemonte Calcio (Juventus)

Cristiano Ronaldo - Manchester United

Jonathan David - Lille

Gerard Moreno - Villarreal

Jack Grealish - Manchester City

Erling Haaland - Borussia Dortmund

Ciro Immobile - Latium (Lazio)

Lorenzo Insigne - Napoli

Harry Kane - Tottenham

Robert Lewandowski - Bayern Monaco

Romelu Lukaku - Chelsea

Lautaro Martinez - Inter

Kylian Mbappé - PSG

Lionel Messi - PSG

Neymar Jr - PSG

Mikel Oyarzabal - Real Sociedad

Dimitri Payet - Marsiglia

Mohamed Salah - Liverpool

Luis Suarez - Atletico Madrid

Dusan Tadic - Ajax

Dusan Vlahovic