, la classe dei Maestri FGS già qualificata alla Team of the Season Cup (torneo sul percorso delle Global Series) in virtù dei risultati ottenuti nei precedenti impegni competitivi. 16 squadre e 32 player già qualificati, in attesa di altrettanti rivali che usciranno dalla FGS Open che si terrà dal 10 al 12 dicembre, e tra questi ci sono alcuni nomi illustri del calcio virtuale: Dani e Levi dell'Ajax, Joksan e MaXe di Complexity Gaming, Gorilla e Tom di Excel Esports o Tekkz e Diogo di Fnatic. C'è gloria anche per l'Italia, rappresentata da due team:Ajax: Dani e LeviAtlanta United FC: Paulo Neto e VinieFC Blue United: Agu e TsaktComplexity Gaming: Joksan e MaXeDUX Gaming: Gravesen e DanielAguilar4EXCEL ESPORTS: Gorilla e TomFNATIC: Tekkz e DiogoGuild eSports: NICOLAS99FC e NraseckInter eSports: Resende e ToreMkers: Prinsipe e CosimoNEO: DullenMIKE e HensooSPQR: Felipe |5| e RampazzoTeam Falcons: MSDossary e NightWatchTeam FUTWIZ: Jamodo e MarkoTeam Heretics: Matias e H1dalgoTG.NIP: Levi de Weerd e Ollelito