EA SPORTS continua a svelare i valori dei giocatori presenti in Fifa 22 e rende noti i migliori 22 da utilizzare in game. Su tutti svetta Lionel Messi con 93 di overall, ma a sorpresa alle sue spalle non c'è Cristiano Ronaldo: per l'ex Juventus 'solo' 91 come De Bruyne, Mbappé, Neymar e Oblak, fa meglio Robert Lewandowski con 92 di valutazione generale. Gianluigi Donnarumma miglior italiano con 89, nessuno della Serie A nella top 22.





Lionel Messi 93 - AD (PSG)

Robert Lewandowski 92 - ATT (Bayern Monaco)

Cristiano Ronaldo 91 - ATT (Manchester United)

Kevin De Bruyne 91 - CC (Manchester City)

Kylian Mbappé 91 - ATT (PSG)

Neymar Jr 91 - AS (PSG)

Jan Oblak 91 - POR (Atletico Madrid)

Harry Kane 90 - ATT (Tottenham)

N'Golo Kanté 90 - CDC (Chelsea)

Manuel Neuer 90 - POR (Bayern Monaco)

Marc-André ter Stegen 90 - POR (Barcellona)

Mohamed Salah 89 - AD (Liverpool)

Gianluigi Donnarumma 89 - POR (PSG)

Karim Benzema 89 - AT (Real Madrid)

Virgil van Dijk 89 - DC (Liverpool)

Joshua Kimmich 89 - CDC (Bayern Monaco)

Heung-min Son 89 - ES (Tottenham)

Alisson Becker 89 - POR (Liverpool)

Thibaut Courtois 89 - POR (Real Madrid)

Casemiro 89 - CDC (Real Madrid)

Ederson 89 - POR (Manchester City)

Sadio Mané 89 - AS (Liverpool)