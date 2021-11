Not a 1st place but it was a great run from @margamat01! We get a 2nd at the FGS 22 East Qualifier and we make proud! pic.twitter.com/5YaLo9w94P — Betclic Apogee Esports (@BetclicApogee) November 28, 2021

Grande inizio di stagione per i pro player italiani, tra i protagonisti del primo torneo competitivo su. Nel weekend, infatti, si è disputato ildelle: dieci tornei per dieci differenti zone, create appositamente per permettere ai player di potersi collegare tra loro.Nel torneo relativo alla zona dell’, insieme ai playeranche i giocatori provenienti da. In base al piazzamento finale i partecipanti hanno ottenuto fino ad un massimo di 250 Pro Points utili a scalare il Regional Ranking, la classifica regionale che al termine della stagione darà accesso ai Playoffs.Dopo una prima fase di Swiss Round, dalla quale si veniva eliminati al raggiungimento delle tre sconfitte,. Un risultato importante che testimonia il livello raggiunto dai nostri connazionali.arrendendosi solo ai rigori nel match finale contro il danese Emil Klenke. Per Margamat01, da pochi giorni nuovo player dei. Ottimo l’esordio in un torneo ufficiale con la maglia dei Reply Totem: la sconfitta decisiva arriva proprio contro Klenke, che impedisce così una finale tutta italiana. Da menzionare anche le grandi prestazioni di, entrambi in Top 8, e di, tra i migliori 16.Nel torneo dell’Europa Occidentale, quello con Spagna, Inghilterra, Francia e Belgio tra le altre,. Lasciato il joypad per indossare gli scarpini, il portoghese si è consolato mettendo a segno unaper ottenere i tre punti.La stagione competitiva per i nostri connazionali su FIFA 22 è iniziata nel migliore dei modi: oltre ai player già citati ce ne sono stati tantissimi altri (impossibile menzionarli tutti) ad aver disputato un grande torneo, portando a casa punti molto preziosi. Ma non è finita qui: anche il prossimo weekend sarà molto movimentato, con l’inizio delle. Restate sintonizzati sulle pagine di Calciomercato.com per rimanere aggiornati sul mondo del competitive di FIFA22.