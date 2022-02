Continuano le sfide dellaNelle giornate di martedì 22 e mercoledì 23 le squadre appartenenti alsi sono sfidate nel tentativo di ottenere la migliore posizione in classifica. Il regolamento della competizione, infatti, non prevede alcuna eliminazione in questa fase iniziale del torneo: al termine della Regular Season (9 marzo) le prime due classificate di ogni girone più le due migliori terze accederanno al Winner Bracket dei Playoff (22-23 marzo). Le restanti squadre accederanno al Loser Bracket, dove alla prima sconfitta si verrà eliminati dalla competizione.Quello dei Playoff sarà un crocevia fondamentale per raggiungere le Final Eight del 12 e 13 aprile,. Il risultato non sorprende, considerato lo straordinario periodo di forma di Giovhy: l’ex Mkers e Fiorentina Esports nel weekend ha superato senza troppe difficoltà la Fase a gironi della eChampions League, anche in questo caso senza subire sconfitte.. Il player sotto contratto confatica più del previsto, anche a causa del livello molto alto dei giocatori avversari all’interno del girone. Decisiva la vittoria finale sull’Hellas Verona Esports, con iI rossoneri, infatti, terminano al terzo posto ad una sola lunghezza dal team granata. Persono decisive le sconfitte ottenute contro Udinese Esports e Torino Esports. Nonostante gli alti e bassi,, in quanto già posizionato tra le due migliori terze.. Nell’ultimo match del girone i friulani subiscono la rimonta dall’AC Milan QLASH e falliscono il sorpasso in classifica: a partire dai Playoff non potranno più sbagliare., fanalino di coda con cinque punti ottenuti. Ora al team scaligero spetterà la non facile scelta sul player con cui disputare i Playoff, dopo una Fase a gironi negativa disputata da Enzo Tramontano, Kevin “D3ave” Cortese e Federico “xFentix_” Ortu.La prossima settimana ilchiuderà la Fase a gironi della eSerie A: protagonisteed