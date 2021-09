Kylian Mbappé è il giocatore più veloce di Fifa 22. Manca poco all'uscita del gioco e arrivano sempre più dettagli sui valori dei calciatori in game: l'attaccante del PSG guida questa speciale classifica con 97 in velocità, davanti ad Alphonso Davies (96) e al trio Daniel James, Achraf Hakimi e Vinicius Jr (95). In top 10 c'è spazio per Theo Hernandez, 93 di velocità come Kingsley Coman. Per la Serie A brilla anche Federico Chiesa (91).