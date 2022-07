. Il player Exeed e campione della eSerie A 2022, infatti, si è posizionato. Alla competizione hanno preso parte i migliori trentadue player provenienti da tutto il mondo, che si sono contesi il titolo di Campione mondiale ed il montepremi di 500.000 dollari.Al termine delle prime due giornate, Obrun2002 (foto FIFAe) ha concluso al primo posto nel Gruppo B perdendo solo uno dei quattordici match disputati, con il miglior attacco e la miglior difesa in un girone con player esperti del calibro di(vicecampione della eLaLiga), oltre al talento olandeseSuperato senza troppe difficoltà lo statunitensenegli ottavi di finale (2-0 andata e 1-0 al ritorno), il ventenne italiano è riuscito anche ad imporsi sucon il 2-1 totale maturato grazie ad un gol dalla lunga distanza.(alla sua quinta partecipazione ad un mondiale): nonostante il predominio dell’italiano nel corso delle due partite (con un clamoroso gol sbagliato da Gullit solo contro il portiere), l’argentino trova la rete del 3-2 al 90’., che ha superato Nicolas ai calci di rigore laureandosi Campione mondiale di Fifa 22, ottenendo ilNonostante il risultato amaro per Francesco “Obrun2002” Tagliafierro, resta l’impresa di essere arrivati a giocarsi un posto per la Finale della FIFAe World Cup e di averlo fatto dimostrando di essere all’altezza di mostri sacri di questo titolo.Da menzionare anche, anche loro arrivati a disputare il Mondiale. Il player biancorosso paga una prima giornata decisamente sottotono (solo cinque punti ottenuti), che ha complicato il suo cammino nel torneo. La reazione nei match di ritorno arriva, ma alcuni episodi sfavorevoli condannano ErCaccia all’eliminazione alla Fase a gironi. Stessa sorte per Danipitbull, che parte forte con due vittorie nei primi due match per poi subire l’assalto dei suoi avversari. Ad entrambi resta in bacheca l’incredibile traguardo di essere arrivati a disputare un Mondiale, tra i migliori 32 al mondo, e l’esperienza di vivere un evento così importante, che li aiuterà nel prosieguo della loro carriera.La stagione di Obrun2002, ErCaccia e Danipitbull, però, non è finita poiché dal 27 al 30 luglio affiancati dal coach Nello “Hollywood285” Nigro rappresenteranno laitaliana nella