Calcio sempre più presente alla, la kermesse dedicata a gaming, eSports, comics e cosplay ha offerto l'occasione per scoprire quello che sarà l'appuntamento nazionale più atteso nel competitivo di: la. Seconda edizione per il massimo campionato italiano su Ultimate Team, parte del circuito delle, che l'anno scorso ha visto trionfare Danipitbull con la maglia del Benevento: ora la seconda stagione, che confermacome Title Sponsor ecome Main Partner, ma presenta al contempo diverse novità.- A partire dalla presentazione della eSerie A stessa, l'anno scorso lontana dal pubblico a causa delle restrizioni Covid e invece oggi più vicina agli appassionati. Sul palco community della Games Week due presentatori d'eccezione ben noti negli ambienti gaming esterni a Fifa, la celebre cosplayer e showgirl(meglio nota come) e il casterper lanciare il trailer della competizione, che conferma Ludovica Pagani come sua 'madrina' per il secondo anno consecutivo (non presente alla Fiera, entrerà in gioco in una fase successiva), e dare il via alla presentazione delle 15 squadre partecipanti alla eSerie A, impegnate poi in una serie di showmatch aperti dal rematch della finale della scorsa edizione (Danipitbull-Gabry, all'epoca Benevento vincitore contro il Genoa. Anche in questa occasione vittoria per Danipitbull, 2-1 con tutte le reti del Fenomeno Ronaldo):. Tutte in campo con i rispettivi player, con un occhio di riguardo per il: i rossoneri passano nel primo tempo con Saelemaekers (papera di Handanovic), i nerazzurri pareggiano con Lautaro Martinez nella ripresa per unche non scontenta nessuno.- E' stata però soprattutto l'occasione per iniziare a svelare le date che scandiranno la eSerie A e alcune novità che riguardano il suo formato e le sue regole. A partire(a breve l'apertura delle iscrizioni), quattro su PS4 e due su PS5 che porteranno alle rispettive finali 16 giocatori ciascuno.per la selezione di 32 pick che porteranno i 15 team partecipanti a scegliere altri giocatori per i loro roster., che avranno comunque a disposizione account sbloccati con tutte le carte su FUT: via il limite al valore della rosa, ma si potranno utilizzare solo giocatori attualmente militanti in Serie A, Legends del massimo campionato italiano (Di Natale o Milito per esempio) o Icons che in carriera abbiano disputato almeno una stagione in Serie A (Gullit e Ronaldo sì, Pelé no: lì si deciderà tutto, si scoprirà chi sarà il nuovo campione della eSerie A.