Mercoledì 7 giugno a Istanbul i migliori otto giocatori europei si sono sfidati per contendersi il titolo di Campione d’Europa: nella stessa città che vedrà l’Inter confrontarsi con il Manchester City, a rappresentare l’Italia sono stati Francesco “Obrun2002” Tagliafierro, player di Exeed, e Lucio “Hezers” Vecchione del Monza Esports.. Dopo aver iniziato la giornata con la vittoria nel derby contro il connazionale Obrun2002 (6-5 il risultato al termine del doppio confronto), Hezers è riuscito ad imporsi per 5-4 sul campione mondiale in carica Umut Gültekin strappando il pass per la Grand Final., che si è dovuto imporre per due volte in quanto proveniente dal Loser Bracket. Con i risultati di 6-8 e 4-6, Yilmaz ha coronato un percorso straordinario nella eChampions League trionfando sotto gli occhi di Ruud Gullit, proprietario del team di appartenenza del diciottenne (il Team Gullit, appunto).(in quanto secondo classificato) e del premio in denaro di 50.000 dollari, oltre alla consapevolezza di aver tenuto testa ai migliori player del mondo.Chiude tra i migliori sei, invece, Obrun2002 che dopo la sconfitta iniziale rimediata contro Hezers viene eliminato da Anders Vejrgang.Partendo dal debutto nella eSerie A TIM con la vittoria della eSuperCup giocata da Hezers ed ErCaccia, con quest’ultimo che ha poi chiuso al terzo posto nella competizione.Poi il successo dello stesso ErCaccia nel quarto Regional Qualifier, che lo ha visto trionfare a livello europeo conquistando un posto ai Playoff.Fino ad arrivare al prestigioso secondo posto di Hezers nella eChampions League di Istanbul, lo stesso risultato ottenuto da ErCaccia nel 2021.