Il museo FIFA - dove passato e futuro si incontrano

Un'esperienza virtuale interattiva per tutta la famiglia

Calcio reale e digitale sempre più vicini. L. Il comunicato:Il confine tra simulazione e realtà sta diventando sempre più confuso. Con il calcio virtuale sempre più popolare ogni giorno, il FIFA World Football Museum di Zurigo ha deciso di accendere i riflettori su questo fenomeno culturale globale aprendo una nuova area espositiva dedicata alla tecnologia e alle competizioni del gioco digitale, nonché al suo stile di vita di accompagnamento - dal passato, prospettive presenti e future. "The Virtual Pitch" sarà aperto ai visitatori dal 16 luglio 2020 nell'ambito della mostra permanente.“Da qualche tempo, l'eFootball è stata una parte avvincente della cultura calcistica globale, con i fan che hanno vissuto la loro passione per il bellissimo gioco in digitale in centinaia di milioni. L'affascinante e crescente interazione tra il mondo fisico e quello virtuale del calcio è ciò che vogliamo presentare ed esaminare con questa nuova area espositiva. Siamo lieti che i visitatori del nostro museo, che abbraccia la storia del calcio e la sua cultura ed è un luogo di incontro unico, possano godere di una preziosa aggiunta alla mostra permanente in "The Virtual Pitch", "afferma, Amministratore delegato del Museo del calcio mondiale della FIFA.I visitatori possono scoprire il mondo dell'eFootball attraverso le numerose stazioni interattive nel museo, inclusi speciali pod di gioco basati sugli originali utilizzati per la FIFA eWorld Cup ™, su cui possono testare le proprie abilità su console sulle versioni passate e presenti della serie di giochi FIFA . Le animazioni rivelano come il gioco si è sviluppato graficamente in termini di aspetto delle stelle. I visitatori possono trasporre se stessi in scene dal mondo virtuale in una stazione selfie ed essere trasportati dal loro soggiorno sul palco della Coppa del mondo eWorld. Naturalmente, il trofeo FIFA eWorld Cup è in mostra.Oltre a "The Virtual Pitch", una zona interattiva interattiva sarà aperta dal 16 luglio 2020 al 3 gennaio 2021, offrendo ai visitatori di tutte le età la possibilità di competere tra loro in numerosi pod di gioco, provare versioni precedenti del gioco FIFA ed entra nel mondo della realtà virtuale - tutto gratuitamente. Ci saranno anche vari tornei FIFA a cui tutti possono partecipare e hanno la possibilità di prendere parte a un live finale al museo."Siamo orgogliosi di mettere i riflettori su eFootball nella mostra permanente del museo, in quanto parte integrante della cultura calcistica moderna", spiega, direttore di E-Football e Gaming presso la FIFA. "Questa area espositiva altamente creativa, moderna e interattiva sarà una grande esperienza per un'ampia sezione del pubblico."I visitatori potranno godere dell'ultima aggiunta alla mostra permanente al primo piano del museo e alla Experience Zone interattiva nella Event Hall dal martedì alla domenica tra le 10:00 e le 18:00, osservando le ultime misure igieniche e di sicurezza . Un biglietto separato sarà disponibile per i visitatori che vogliono visitare solo la nuova area espositiva "The Virtual Pitch" e le altre attrazioni al primo piano della mostra permanente. L'ingresso alla Experience Zone interattiva sarà gratuito.