È stato arrestato oggi a Parigi il vicepresidente della Fifa Ahmad Ahmad. Il funzionario, che copre anche il ruolo di presidente della Confederazione africana, è inquisito per corruzione. L’arresto è arrivato all'indomani della conferma di Gianni Infantino alla presidenza dell'ente e alla vigilia della Coppa del Mondo femminile che prende il via domani nella capitale francese. A confermarlo è stata la stessa Fifa: "Ahmad è stato interrogato dalle autorità francesi in relazione a delle accuse che riguardano il suo mandato di presidente della Caf”, si legge in una nota. "La Fifa non è a conoscenza dei dettagli relativi a questa indagine e pertanto non è in grado di esprimere alcun commento specifico. Chiederemo alle autorità qualsiasi informazione possa essere rilevante per l'inchiesta che sarà condotta dalla Commissione Etica. Detto che tutti hanno il diritto alla presunzione d'innocenza", la nota della Federcalcio mondiale ricordando di essere "pienamente impegnata a sradicare tutte le forme di illecito”.