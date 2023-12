Uno ha raggiunto la finale di Champions, l'altro ha fatto suo lo scudetto. Sono Simone Inzaghi e Luciano Spalletti, assieme a Pep Guardiola, i finalisti del premio Fifa Best Coach, che andrà al miglior allenatore della passata stagione. In pole position non può che esserci il tecnico catalano, vincitore della Champions League con il Manchester City proprio contro l'Inter di Inzaghi: per l'ex Barcellona il trionfo viaggia a bassa quota, proposto a 1,10 su Snai. Segue Spalletti, protagonista del terzo titolo nazionale della storia del Napoli, a 7,50, mentre per Inzaghi la vittoria del premio paga 15 volte la posta.