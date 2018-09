Finalists: #TheBest FIFA Men's Player Award





La notizia era nell'aria da tempo e ora è anche ufficiale e rischia di segnare un passaggio storico per il calcio mondiale. La FIFA ha comunicato ufficialmente i tre candidati per il premioe fra i possibili vincitori non c'èL'attaccante del Barcellona, nonostante la vittoria della Liga con il club catalano paga un percorso deficitario sia in Champions League che al Mondiale con la sua argentina. La Fifa ha infatti premiato il percorso soprattutto in Champions League di(vincitore della terza Champions di fila con il Real Madrid) e quello di, arresosi soltanto all'ultimo con il suo Liverpool in finale. Chi è riuscito a coordinare sia la vittoria in Champions che un ottimo Mondiale con la sua Croazia è inveceterzo candidati alla vittoria finale.