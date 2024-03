Chi paga i club in caso di infortunio in nazionale? Come funziona il Fifa Club Protection Program

Federico Russo

Sommer, De Vrij, Koopmeiners, Kjaer, Suslov e Azmoun sono solo alcune delle defezioni che hanno colpito i club di Serie A durante la sosta nazionali. Quest’ultime sono impegnate fra amichevoli e spareggi ,validi per gli ultimi tre posti al prossimo Europeo. Visti tutti questi infortuni, come riporta Calcio e Finanza, torna di moda la domanda: chi paga i giocatori infortunati in nazionale? Tutto gira intorno al tipo di infortunio in base al FIFA Club Protection Program.



IL PUNTO - Che cos è però il Club Protection Program? Si tratta di una polizza assicurativa che tutela i club sul rischio di infortuni durante il periodo delle nazionali: dagli allenamenti alle partite. Infatti coloro i quali vengono selezionati dai rispettivi ct per gli impegni in nazionale, pagati dalle rispettive squadre di club, devono essere assolutamente assicurati per le partite con le rispettive nazionali dagli organizzatori dell’evento in caso di defezione. Questa polizza quindi garantisce che la FIFA dia un risarcimento per le perdite subite dal club durante il periodo che il giocatore è impegnato con la rispettiva nazionale e che giocoforza non è a disposizione della propria squadra di club. In sintesi: se un giocatore riporta un infortunio durante il periodo in cui si allena e gioca le partite con la nazionale, periodo in cui il club ha comunque l’obbligo da contratto di pagare lo stipendio del giocatore in questione, il risarcimento che spetta al club di appartenenza è equo rispetto alle perdite del club ( cioè il pagamento dello stipendio del giocatore). Questo programma ha avuto come incipit l’Europeo del 2012 in Polonia e Ucraina, in questo caso specifico a spesa della Uefa e copriva il rischio di infortuni di giocatori provenienti solamente da club europei. Bisogna tuttavia sottolineare due aspetti fondamentali: il primo è che questa polizza non prevede nessun tipo di indennizzo per malattia, il secondo aspetto che è bene ricordare è che il CPP fornisce una ricompensa ai club fino ad un massimo di 7.5 milioni di euro.



SITUAZIONE SERIE A - Diversi sono i club “colpiti” in questa pausa nazionali: chi più chi meno chiaramente. Tra i più sicuramente Roma (ben 4 defezioni) Milan (3) , Atalanta ed Inter con due. Di conseguenza diverse squadre dovranno fare a meno di alcuni dei propri giocatori in vista della ripresa del campionato del weekend di Pasqua. Turno che inizierà il 30 Marzo con un match delicatissimo per la zona Europa: Napoli- Atalanta al Maradona a 12:30.