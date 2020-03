Dal calcio reale a quello virtuale, con la stessa passione. Il mondo degli e-games è in continua espansione in Italia e Calciomercato.com dedica una rubrica a tutti gli appassionati del pallone: la Fifa del Lupo, un angolo per tutti coloro che vogliono condividere la propria passione per il mondo dei videogiochi con uno dei più importanti pro player italiani: Mattia Guarracino.



'Lonewolf', questo il suo nickname in game, ci parla oggi della decisione di EA SPORTS di sospendere tutte le Global Series di Fifa 20 per l'allerta coronavirus, un provvedimento che a catena ferma anche la eSerie A. Stop ai circuiti competitivi, ma gli eSports vogliono ancora contribuire alla lotta al Covid-19: ecco come.