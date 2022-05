. Tra giovedì e venerdì, i team nelle tre zone europee (East & Central Europe, North Europe, West & South Europe) si sono contesi il passaggio ai, il torneo che darà accesso alla FIFAe Club World Cup 2022. Come accaduto nella scorsa stagione, per permettere alle squadre partecipanti di gareggiare sono state create 8 diverse Zone formate da una o più Conference (composte da massimo 80 squadre), a loro volta divise fino ad un massimo di 3 divisioni (da 8 club ciascuna). Durante le quattro settimane di qualifiche online, giocate a partire da febbraio, i club sono stati promossi o retrocessi nelle rispettive divisioni a seconda dei risultati ottenuti nel torneo settimanale.. La coppia formata da, reduce dal terzo posto alla TOTS Cup di Londra, ottiene la qualificazione grazie al primo posto nel Consistency Ranking (la classifica complessiva che dei punti in base al posizionamento al termine di ciascuna settimana)., con il loro percorso nel torneo iniziato con il Pre-Qualification (un tabellone a 64 squadre con soli 8 posti in palio per gli Online Qualifiers). Nel corso delle settimane i due sono riusciti a scalare le tre divisioni fino a guadagnare i Playoffs con una grande prestazione nell’ultimo turno., consconfitti dai Reply Totem nel Winner Bracket e poi eliminati definitivamente dal Bochum Esports ai calci di rigore., confermati proprio dai Reply Totem.A completare la lista dei team europei già qualificati ai Playoffs ci sono Iqonic, Koln Esports, Bochum Esports, RBLZ Gaming, Schalke 04 Esports, NEO, Wolfsburg Esports, Manchester City Esports, SAF Global Gaming, Burnley Esports, Fnatic, Hashtag United, Excel, DUX Gaming, Levante UD Esports, Movistar Riders, Team Gullit, Ninjas in Pyjamas, Ajax Esports, LOSC Esports e Vitality.Alla fine di maggio arriveranno alla conclusione anche glidelle restanti zone, completando il quadro delle squadre partecipanti ai Playoffs. Già sicuri della partecipazione al mondiale per club il Team(Matias Bonanno e Alejandro "H1dalgo" Hidalgo), vincitore della Team of The Season Cup, così come i(Mark "Mark11" Zakhary e Mike "MikeJ" Jameson) classificati al secondo posto nella stessa competizione.