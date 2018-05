Ora si fa sul serio, laentra nel vivo: si apre ufficialmente la fase finale del Mondiale per Club di Fifa 18, che vedrà le 16 squadre qualificate affrontarsi a Parigi per il titolo, per il premio da 25mila dollari e per i quattro pass per Amsterdam, dove 128 giocatori si giocheranno l'accesso al Grand Final dellaLa competizione si svolgerà su due giorni, oggi la fase a gironi e domenica quella a eliminazione diretta. I team metteranno in campo due giocatori, uno per console (PS4 e Xbox One), e la somma dei due match darà il vincitore del turno. Alla fase finale si qualificheranno le prime quattro squadre di ogni girone.Si parte alle 10, il primo gruppo a scendere in campo sarà il B, quello del nostroe del: IcePrinsipe su PS4 e 'Kurt' su Xbox One sfideranno, tra gli altri, i campioni in carica del Brondby e i padroni di casa del Paris Saint-Germain. Alle 16 poi toccherà al gruppo A, fari puntati sul campione mondiale 'Gorilla' del team UNILAD e sulla prima sorpresa del torneo: gli olandesi del Team ECV, inseriti all'ultimo per il forfait del team Transfermarkt.Tutti gli aggiornamenti in tempo reale dal nostro inviato a Parigi Federico Albrizio.