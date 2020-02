#FIFAeClubWorldCup Il team italiano Qlash eliminato ai gironi, Campagnani a CM: 'Credevamo nella rimonta, pronto per riprendermi il primato della classifica mondiale nei prossimi tornei' #Fifa20 #eSports pic.twitter.com/yXDX10qfFc — calciomercato.com (@cmdotcom) February 8, 2020

Prosegue il programma dellache si sta disputando a, presso gli East End Studios, e che si concluderà domenica, a poche ore dal derby tra Inter e Milan. In questo sabato, ultimi due turni della fase a gironi, successivamente gli ottavi di finale.- Non è riuscita l'impresa aidel numero uno in classifica mondiale,e il suo compagno di teamnon hanno completato la rimonta nelle ultime due giornate controe hanno chiuso da ultimi il girone. Campagnani commenta a Calciomercato.com: "Non è andata come mi aspettavo, decisamente. Devo sicuramente sistemare qualcosa a livello offensivo. Sicuramente perderò la vetta del ranking mondiale, mi rifarò al prossimo torneo".- Decisamente meglio è andata alle altre due squadre italiane in corsa: la Roma ha chiuso il girone seconda alle spalle dei mostruosidie pesca iagli ottavi; isono passati come quarti del gruppo B conquistando l'aritmetica certezza all'ultima giornata, agli ottavi contro: 28 Hashtag United, 22 NEO, 19 FaZe Clan, 18 Gillette Infinity Esports, 15 Nordavind*, 15 Lione*.: 27 Basilea, 21 Borussia-E-Sports, 21 Ellevens,, 15 Blue United eFC*, 15 Movistar Riders*.: 34 Fnatic,, 21 Redemption eSports, 15 NASR eSports, 14 FK Austria Vienna*,: 26 Complexity Gaming, 22 Team Futwiz AU, 18 R288, 17 Sporting, 17 Manchester City eSports*, 17 DUX Gaming*.. Dopo due pareggi su PS4 e nel 2vs2, il player Xbox della Romaha battuto in rimonta 2-1 il rivale del, grazie a una rete all'ultimo secondo di. "Non ho parole per descrivere questo momento, sono al settimo cielo", racconta a Calciomercato.com lo stesso SpiderKong: "Farlo con Messi poi, che è il mio idolo di infanzia, rende tutto ancora più speciale. Speriamo di ripeterci domani!"., eliminati dacon una doppia sconfitta su Xbox () e nel 2vs2. "L'obiettivo era superare i gironi e l'abbiamo fatto, ma abbiamo incontrato un ottimo club agli ottavi", commenta il player PS4 dei Mkersa Calciomercato.com. "L'unico dispiacere è non aver potuto dare una mano per la formula. Punto sui Fnatic o sulla Roma per la vittoria finale. Io sono pronto a rifarmi subito nella prossima FUT Champions Cup di Parigi".NASR Esports vs EllevensFnatic vs Borussia-E-SportsSporting vsComplexity Gaming vs NEO@Albri_Fede90