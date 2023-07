OBRUN

HOLLYWOOD

La stagione competitiva dista volgendo al termine. Ultimi giorni a, in, dove si stanno svolgendo le fasi finali delle, storiche per i montepremi totale () e perché ultima edizione nell'ambito della collaborazione tra la FIFA e Electronic Arts, che nel frattempo ha già annunciato il primo capitolo del prossimo percorso in solitaria, EA SPORTS FC 24., rispettivamente torneo dedicato a club/team e torneo dedicato alle Nazionali, sono già andate in archivio e ora inizia il percoso dell'1vs1, la. A rappresentare l'Italia ci sarà ancora una volta, il player di Exeed è il più atteso dai tifosi azzurri: l'anno scorso scrisse la storia chiudendo tra i migliori 4 (stesso risultato ottenuto con la eNazionale nel 2022 e confermato anche quest'anno) e ora, dopo aver già preso parte agli altri due filoni del circuito competitivo, si gioca il tutto per tutto nell'1vs1. In vista dell'ultimo appuntamento 'Obrun2002' e(coach di Exeed e della eNazionale italiana) si sono raccontati a"Questi eventi sono il motivo per il quale competo. Sono sicuramente impegnative, ovviamente per il livello dei player, ma perché si sta per molto tempo lontani da casa. Dal canto mio però non vedo l'ora di riprendere il pad in mano"."Onestamente no, so qual è il mio livello e sono pronto a riconfermarlo"."Sicuramente un po' di fortuna. Credo che come lo scorso anno, se avessi giocato tutte le partite nella giornata in cui si sono disputati ottavi e quarti saremmo campioni del mondo. Purtroppo ci siamo fermati ancora in semifinale ma questa è una conferma del livello raggiunto"."Sai, quando il livello è così alto non si possono fare calcoli. Sicuramente, quello che posso assicurarvi è che darò il massimo"."Siamo sicuramente uno dei team più importanti al mondo, ma per come la vedo io ormai siamo una grande famiglia"."Sicuramente l'organizzazione è stata ottima. L' Arabia Saudita crede molto negli esports e il pubblico è stato veramente caloroso. Sicuramente la Cittadella che stanno progettando sarà il centro nevralgico degli eventi futuri"."Purtroppo non ho ancora visto molto perché sono molto concentrato su questi eventi, ma la speranza è quella di avere tra le mani un grande gioco dove la CPU sia meno invasiva"."Una grande conferma che però lascia un pò di amaro in bocca. Ci credevamo tantissimo e fermarsi ancora a un passo dalla finale brucia parecchio. Sicuramente dobbiamo essere fieri di ciò che abbiamo fatto. Ci riproveremo il prossimo anno"."Innanzitutto siamo grandi amici. Ho una stima infinita per i miei ragazzi. Il loro livello è altissimo quindi il mio ruolo, oltre a fargli notare determinate situazioni in cui potrebbero migliorare, è anche quello di motivatore. Non vi dirò altri segreti però!"."Sicuramente in Exeed si punta sempre in alto, motivo per il quale ho sposato già da diversi anni il progetto. C è sempre voglia di migliorare risultati ottimi e questo è il carburante del nostro motore"."Ci sono giovani molto talentuosi in Italia e alcuni di essi li stiamo tenendo d'occhio. Sicuramente alcuni di loro potrebbero già rientrare tra i nostri ranghi il prossimo anno, ma al momento non posso svelarvi di più (ride, ndr)"."Attualmente non ho visto molto del nuovo gioco perché qui a Riyadh viviamo in una bolla per non distrarci dagli obbiettivi. La speranza è quella di vedere un gioco che vada a premiare di più la qualità dei player, riducendo drasticamente la CPU, ma soprattutto che non venga stravolto durante l'anno da patch perché per chi compete non è semplice, soprattutto quando questi aggiornamenti vengono rilasciati a ridosso degli eventi".