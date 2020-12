La Fifa ha pubblicato l'elenco dei 3 finalisti per il Puskas Awards 2020, il premio per il gol più bello segnato. In corsa Giorgian De Arrascaeta del Flamengo, Son del Tottenham e Luis Suarez per il gol segnato col Barcellona contro il Maiorca.



Ecco i tre video dei gol in corsa