La FIFA, come consuetudine dal 2016, ha pubblicato il Global Transfer Market Report, studio che analizza i trasferimenti di calciomercato internazionali (escluse, dunque, le trattative tra squadre dello stesso campionato). Al primo posto ci sono Kai Havertz e gli 80 milioni pagati dal Chelsea per strapparlo al Bayer Leverkusen. Al secondo e terzo posto, però, ecco club italiani: medaglia d'argento per Arthur e i 72 milioni che la Juve ha versato al Barcellona (fondamentale è stato l'inserimento di Pjanic nel'affare), bronzo per Osimhen e i 70 milioni che il Lille ha incassato dal Napoli. Di seguito la classifica completa:



Kai Havertz (Bayer Leverkusen - Chelsea)

Arthur Melo (Barcellona - Juventus)

Victor Osimhen (Lille - Napoli)

Bruno Fernandes (Sporting Lisbona - Manchester United)

Ruben Dias (Benfica - Manchester City)

Mauro Icardi (Inter - Psg)

Miralem Pjanic (Juventus - Barcellona)

Leroy Sanè (Bayern Monaco - Manchester City)

Alvaro Morata (Chelsea - Atletico Madrid)

Thomas Partey (Atletico Madrid - Arsenal)