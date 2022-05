La storica partnership tra EA Sports e FIFA si è rotta e il prossimo, FIFA 23, sarà l'ultimo titolo condiviso della serie. Poi nascerà EA Sports FC, mentre la federazione calcistica internazionale cercherà un nuovo sviluppatore per il proprio gioco. E tra i candidati c'è 2K Games, che produce alcuni videogiochi sportivi di grande seguito come NBA e WWE. Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnkick, ha parlato a IGN di questa opportunità a margine della presentazione dei conti a chiusura dell'anno fiscale della compagnia: "Senza dubbio siamo interessati ad espandere le nostre opportunità nello sport, e FIFA ha un grande brand e un incredibile peso. Ma attualmente non abbiamo piani da discutere".