Anche il presidente della Fifa Gianni Infantino è risultato positivo al Covid-19. Lo annuncia la Federazione Mondiale in una nota:



"Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha ricevuto oggi la conferma di essere risultato positivo al coronavirus. Il Presidente della FIFA, che presenta sintomi lievi, si è subito messo in autoisolamento e rimarrà in quarantena per almeno dieci giorni.



Tutte le persone che sono venute in contatto con il Presidente della FIFA negli ultimi giorni sono state informate e sono state invitate a prendere le misure necessarie.



La FIFA augura di cuore al Presidente Infantino una pronta guarigione".