Il numero uno della Fifa Gianni Infantino ha parlato di una possibile modifica sul Mondiale per Club: "E' una competizione che va promossa in tutto il mondo - ha detto durante una visita a Buenos Aires - con la partecipazioni di campionati nazionali. Perché non fare un torneo con campioni Argentina, Brasile e Uruguay?!".



MONDIALE OGNI DUE ANNI - "Giocare un Mondiale ogni due anni darebbe più possibilità di speranza ed entusiasmo al mondo. Quando si è deciso si farlo ogni quattro anni c'erano 40 nazionali, ora sono 211. Si parla di una proposta per un Mondiale tra sole cinque nazioni, ma se si parla di fare un Mondiale ogni anno - tra uomini e donne - in 20 anni ci sono 100 Paesi che avranno la possibilità di organizzarlo".