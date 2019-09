Gianni Infantino si scaglia una volta di più contro il razzismo, e non risparmia l'Italia. Il presidente della Fifa, ospite della trasmissione di Rai 2 90esimo minuto, ha commentato anche l'ultimo episodio, in ordine di tempo, avvenuto a Parma nel corso della partita tra Atalanta e Fiorentina, in cui Dalbert è stato bersagliato da cori.



ITALIA INDIETRO - "Il razzismo si combatte con l'educazione, condannandolo, parlandone, non si può avere razzismo nella società e nel calcio. In Italia la situazione non è migliorata e questo è grave".



SUI CORI CONTRO DALBERT - "Bisogna identificare gli autori e buttarli fuori dagli stadi. Ci vuole, come in Inghilterra, la certezza della pena. Non bisogna avere paura di condannare i razzisti, dobbiamo combatterli fino alla fine".



SUL CALCIO FEMMINILE - "Il calcio femminile è una realtà, qualcosa di incredibile, i Mondiali di Francia della scorsa estate hanno avuto più di un miliardo di telespettatori. Le ragazze giocano al calcio in maniera spettacolare, come Fifa ci crediamo moltissimo e continuiamo a investire".