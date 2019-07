Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha parlato di una possibile nuova riforma degli agenti, come riporta l'Ansa: "Dobbiamo definire una normativa certa e chiara su flussi finanziari legati ai trasferimenti. Si parla di sette miliardi di euro per trasferimenti internazionali ogni anno, tutte le volte in cui la polizia o la finanza danno un'occhiata al riguardo scoprono spesso qualcosa di anomalo. E' una questione che riguarda anche l'immagine del calcio, ecco perché bisogna essere seri e trasparenti. Fisseremo regole certe su agenti e trasferimenti già da quest'anno".