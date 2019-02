Il caso Mauro Icardi-Wanda Nara arriva fino alla Fifa. Non in veste ufficiale, ma il numero uno della federazione mondiale Gianni Infantino è un noto tifoso dell'Inter e a La Gazzetta dello Sport dice la sua sulla vicenda: "Noi e l’Uefa lavoriamo assieme su un tema importantissimo che ha anche risvolti etici: ogni anno muove otto miliardi di euro. Quella di agente è una professione che va regolamentata. Si parla tanto degli Usa, il paese del liberismo sfrenato, ma lì ci sono libri di regole ferree e anche il carcere. In Europa no. È il momento di intervenire. Riguardo all’Inter, be’, spesso sono più duro con lei che con gli altri. Però Icardi lo vorrei sempre. Spero che si mettano d’accordo e siano felici entrambi!".