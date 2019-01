La spesa per i trasferimenti internazionali ha superato i 7 miliardi di dollari nel 2018. E' il dato che emerge dal Fifa Global Transfer Market Report, che fornisce i dati dettagliati sull'attività dei trasferimenti internazionali a livello mondiale nei club di calcio professionistico di tutto il mondo, nel 2018.



La spesa totale ha raggiunto un nuovo massimo di 7,03 miliardi di dollari, il 10,3% in più rispetto al 2017. E' stato inoltre stabilito un nuovo record con 16.533 trasferimenti internazionali, il 5,6% in più rispetto al 2017, coinvolgendo 14.186 giocatori di 175 diverse nazionalità.



Il 78,2% dell'intera spesa mondiale è avvenuto tra club appartenenti alla Uefa, con la Francia che ha il più grande saldo netto positivo con 467,2 milioni di dollari. L'Inghilterra ha avuto il saldo netto negativo maggiore con -1.05 miliardi di dollari. L'Arabia Saudita è salita al 7° posto nella classifica dei club che hanno speso di più nel mondo, con 173,9 milioni di dollari nel 2018.