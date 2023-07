Per Widen, presidente della Federcalcio svedese, ha parlato dell'introduzione di una nuova regola sul fuorigioco: "All’inizio eravamo un po’ titubanti, ma poi ci siamo convinti. Dovevamo partecipare all’esperimento. La FIFA ha fiducia nel nostro calcio perché sa che abbiamo una buona organizzazione". Widen si riferisce al cosiddetto "fuorigioco alla Wenger".



COS'E' - Il nuovo fuorigioco proposto dall'ex allenatore dell'Arsenal scatta solo quando l'attaccante è completamente oltre l'ultimo difensore, non con una sola parte del corpo utile a segnare. Se anche solo il tacco della gamba dietro è in linea, la posizione è regolare. Questo nuovo fuorigioco verrà testato nelle categorie e nelle competizioni minori prima in Svezia, poi in Spagna e Italia, e il debutto, cui si riferisce Widen, sarà nei campionati U21 maschile e U19 femminile.