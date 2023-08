Luis Rubiales è nel pieno della bufera dopo il bacio non consenziente a Jenni Hermoso, giocatrice della nazionale spagnola campione del mondo. Ieri la RFEF, la Federcalcio spagnola, ha chiesto le dimissioni del presidente, ora la vicenda è finita sul tavolo della FIFA che studia una sanzione esemplare.



MAXI SQUALIFICA - Secondo quanto riportato dal Daily Mail infatti, la Federazione mondiale medita di allontanare Rubiales per 15 anni dal mondo del calcio, dopo averlo già sospeso dal suo incarico per 90 giorni nei giorni scorsi per decisione della commissione disciplinare.