Settimane roventi per il calciomercato ma non solo, anche il mondo disi prepara a un trasferimento storico:. Secondo quanto riporta la stampa britannica infatti, uno dei team più importanti al mondo, ha ricevuto, uno dei player professionisti più quotati sulla scena internazionale. Leese, 22 anni, è tifoso del Tottenham, rappresentante della eNazionale inglese e vincitore di 20mila sterline nell'agosto 2020 nella ePremier League, conquistata rappresentando il Watford.Il mondo degli eSports non è nuovo ai trasferimenti, è già accaduto che in altri ambienti più strutturati come quelli disiano andati in scena trasferimenti, ma per il mondo FIFA si tratterebbe di un trasferimento 'primo nel suo genere', come sottolinea una fonte interna ad Hashtag United, e permetterebbe di investire su nuove strutture per il team.