Queste le sette categorie già presentate (mentre bisognerà attendere fino al 21 settembre per le nomination dell'ottava, il Premio Puscas):- Aitana Bonmati (Spagna/Barcellona);- Linda Caicedo (Colombia/Real Madrid);- Rachel Daly (Inghilterra/Aston Villa);- Kadidiatou Diani (Francia/Lione/PSG);- Caitlin Foord (Australia/Arsenal);- Mary Fowler (Australia/Manchester City);- Alex Greenwood (Inghilterra/Manchester City);- Jennifer Hermoso (Spagna/Pachuca);- Lindsey Horan (USA/Lione);- Amanda Ilestedt (Svezia/Arsenal/PSG);- Lauren James (Inghilterra/Chelsea);- Sam Kerr (Australia/Chelsea);- Mapi León (Spagna/Barcelona);- Hinata Miyazawa (Giappone/Mynavi Sendai);- Salma Paralluelo (Spagna /Barcelona);- Keira Walsh (Inghilterra/Barcelona)- Julián Alvarez (Argentina/Manchester City);- Marcelo Brozovic (Croazia/Inter/Al Nassr);- Kevin De Bruyne (Belgio/Manchester City);- İlkay Gündogan (Germania/ Manchester City/Barcelona);- Erling Haaland (Norvegia/Manchester City);- Rodri (Spagna/Manchester City);- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli);- Kylian Mbappé (Francia/PSG);- Lionel Messi (Argentina/PSG/Inter Miami);- Victor Osimhen (Nigeria/Napoli);- Declan Rice (Inghilterra/West Ham/Arsenal);- Bernardo Silva (Portogallo/ Manchester City)- Peter Gerhardsson (Svezia);- Jonatan Giráldez (Spagna/Barcelona);- Tony Gustavsson (Svezia/Australia);- Emma Hayes (Inghilterra/Chelsea);- Sarina Wiegman (Olanda/Inghilterra)- Pep Guardiola (Spagna/Manchester City);- Simone Inzaghi (Italia/Inter);- Ange Postecoglou (Australia/Celtic/Tottenham);- Luciano Spalletti (Italia/Napoli);- Xavi (Spagna/Barcellona)- Mackenzie Arnold (Australia/West Ham);- Ann-Katrin Berger (Germania/Chelsea);- Catalina Coll (Spagna/Barcelona);- Mary Earps (Inghilterra/Manchester United);- Christiane Endler (Cile/Lione);- Zecira Musovic (Svezia/Chelsea);- Sandra Paños García-Villamil (Spagna/Barcellona)- Yassine Bounou (Marocco/Siviglia);- Thibaut Courtois (Belgio/Real Madrid);- Ederson (Brasile/Manchester City);- André Onana (Camerun/Inter/Manchester United);- Marc-André ter Stegen (Germania/Barcellona)- Club Atlético Colón de Santa Fe fan (Argentina);- Fran Hurndall (Inghilterra);- Miguel Ángel, tifoso Millonarios (Colombia)