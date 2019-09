Bielsa ordonne à ses joueurs de laisser Aston Villa égaliser après un bu... https://t.co/J8roPaigNM di @YouTube — Angelo Taglieri (@AngeTaglieri88) September 23, 2019

E' iniziato, a Milano, il, premio con cui la Fifa sceglie i migliori attori della stagione calcistica 2018/19. Si parte con il miglior gol dell'anno, il, vinto da Daniel, con la splendida rovesciata realizzata nella sfida tra- Il miglior allenatore, invece, è andato a Jurgen, che ha sfiorato la vittoria in Premier League ma ha portato a Liverpool la Champions League, vinta in finale contro il- Silvia, tifosa del, è stata premiata come miglior tifosa. Il motivo? Racconta ogni partita al figlio Nickollas, ragazzo 12enne cieco e autistico.- Il premio come Fifa Women's Goalkeeper 2019 è andato a Sariv, portiere e capitano dell'Olanda, che all'ultimo Mondiale ha eliminato l'Italia ai quarti di finale.- ​Marceloe il suohanno vinto il Fairl Play Award 2019. Nell'aprile 2019, contro l', i Whites avevano segnato con l'uomo a terra, e il Loco ha obbligato i suoi a prendere gol.Van Veenendaal; Renard, Bronze, O'Hara, Fischer; Henry, Lavelle, Erts; Marta, Morgan Rapinoe. Questo il miglior 11 femminile al mondo.Ha sfiorato la Premier League, ma ha messo le mani sulla Champions League e sulla Coppa America. Alisson, portiere brasiliano del Liverpool, ha vinto il premio come miglior portiere al mondo per la stagione 2019/20.- Jill, commissario tecnico degli, vincitori dei Mondiali Femminili, ha vinto il premio come miglior allenatore della stagione nel calcio femminile.- ​Alisson; Van Dijk, Sergio Ramos, Marcelo, De Ligt; De Jong, Modric, Hazard; Messi, Ronaldo, Mbappé. Questa è, per la Fifa, la top 11 del calcio mondiale.- Va a Lionelil premio di miglior calciatore dell'anno. L'argentino del Barcellona, che in stagione ha vinto la Liga, ha la meglio su Cristiano, vincitore della Serie A con la Juve e della Nations League col Portogallo, e Virgil, campione d'Europa in carica con il Liverpool.- Il premio di miglior giocatrice della stagione 2018/19 va a Megan Rapinoe, capitano degli Stati Uniti vincitori del Mondiale femminile e punto di forza del Seattle Reign.