Ora è ufficiale,non lascia e anzi raddoppia e sarà confermato fino al 2027 come presidente della Fifa la Federazione calcistica mondiale. Il dirigente di origini italiane era l'unico candidato, ma nel corso del 73esimo confresso Fifa che si sta tenendo oggi a Kigali in Ruanda è stato confermato per acclamazione e resterà in carica quindi per altri 4 anni.Infantino quindi non lascia e raddoppia perché per l'ex manager della Uefa si tratta del secondo mandato da presidente della Fifa. Era stato infatti eletto per la prima volta a febbraio del 2016 succedendo a Issa Hayatou, presidente Ad interim dal 2015 al 2016 in seguito all'incriminazione dell'allora presidente Joseph Blatter."Vi avevamo promesso che avremmodella FIFA, che l’avremmo resa più, che avremmo riguadagnato la fiducia degli sponsor e che avremmo realizzato i. Siamo qui per far crescere il calcio.Ci eravamo prefissati di raggiungere quota 6,4 miliardi di dollari: siamo arrivati a 7,5 e non si raggiungono queste cifre se non sei un’organizzazione solida e forte, in cui tutti credono. Quello che vi abbiamo promesso era di continuare a lavorare con onestà, per proteggere il calcio, le nostre Federazioni e i nostri tifosi di tutto il mondo. Il calcio è simbolo di gioia, felicità, pace, il calcio unisce il mondo. Quando si vede la passione per il calcio bisogna fare qualcosa: la Fifa Arab Cup, ad esempio, è stata un successo".