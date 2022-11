Gianni Infantino sarà l’unico candidato alla presidenza della FIFA. A renderlo noto, è la stessa Federazione attraverso una nota sul sito ufficiale. Nessun altra candidatura è stata presentata per il 73° Congresso FIFA che si terrà a Kigali, in Ruanda, il prossimo 16 marzo 2023, sede delle elezioni presidenziali.



Per l'attuale presidente della FIFA, in carica dal 2016, sarà il terzo mandato consecutivo alla guida dell'organismo mondiale del calcio.