Decisione storica per la Fifa, che oggi ha annunciato durante il Consiglio della Fifa a Shanghai. Rivoluzione totale, innanzitutto nel formatOggi la scelta di assegnare alla Cina l'organizzazione per l'edizione che si disputerà a giugno-luglio 2021, così come dichiarato dal presidente Infantino: "". Come detto, alle squadre europee sono stati assegnati 8 posti, 6 alle formazioni sudamericane, 10 complessivi per Asia, Africa, Nord e Centro America e Oceania. Ciascuna confederazione determinerà autonomamente i criteri di qualificazione alla competizione. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, le 8 squadre europee saranno le ultime 4 vincitrici di Champions ed Europa League. Tra le novità annunciate c'è anche la, il torneo per le nazionali che si svolgeva l'anno prima del Mondiale nella nazione che poi lo avrebbe ospitato 12 mesi dopo.